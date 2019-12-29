Касильяс о лучших игроках в истории «Реала»: «Ди Стефано и Роналду»

Бывший голкипер «Реала» назвал лучших футболистов в истории клуба.

– Назовите трех лучших игроков в истории «Реала».

– Не могу назвать трех, но двух знаю. Это дон и , – сказал испанец.

Ди Стефано играл за «Реал» с 1953 по 1964 год. Он выиграл с клубом 18 трофеев, включая 8 титулов чемпионов и 5 Кубков европейских чемпионов подряд.

Роналду выступал в Мадриде с 2009 по 2018 год и выиграл 15 трофеев, включая два чемпионства и четыре Лиги чемпионов.

Португалец – лучший бомбардир в истории клуба. Он забил 450 голов в 438 матчах. Ди Стефано – третий (308 мячей в 396 играх).

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