Касильяс о лучших игроках в истории «Реала»: «Ди Стефано и Роналду»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс назвал лучших футболистов в истории клуба.
– Назовите трех лучших игроков в истории «Реала».
– Не могу назвать трех, но двух знаю. Это дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду, – сказал испанец.
Ди Стефано играл за «Реал» с 1953 по 1964 год. Он выиграл с клубом 18 трофеев, включая 8 титулов чемпионов Испании и 5 Кубков европейских чемпионов подряд.
Роналду выступал в Мадриде с 2009 по 2018 год и выиграл 15 трофеев, включая два чемпионства и четыре Лиги чемпионов.
Португалец – лучший бомбардир в истории клуба. Он забил 450 голов в 438 матчах. Ди Стефано – третий (308 мячей в 396 играх).
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