Месси, Роналду, Неймар, ван Дейк, Рамос, Лам и Касильяс вошли в сборную 2010-х по версии France Football 

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Журнал France Football составил символическую сборную лучших игроков уходящего десятилетия.

Основным критерием при выборе состава журнал сделал присутствие футболистов в ежегодном рейтинге топ-10 при голосовании за «Золотой мяч».

Вратарь: Икер Касильяс («Порту», Испания);

Защитники: Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Марсело («Реал», Бразилия);

ПолузащитникЛука Модрич («Реал», Хорватия), Хави (Испания), Андрес Иньеста (Испания);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Неймар («ПСЖ», Бразилия).

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