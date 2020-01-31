«Локомотиву» и «Спартаку» все еще интересен защитник «Милана» Лаксальт

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации Calciomercato, «Локомотив» и «Спартак» по-прежнему сохраняют интерес к 27-летнему уругвайцу.
Сам футболист готов откликнуться на предложения из России.
Ранее уже сообщалось, что «Спартак», «Локо» и «Краснодар» интересуются защитником «Милана». Агент Лаксальта подтверждал интерес со стороны российских клубов.
Первую часть сезона Лаксальт провел в аренде в «Торино», а зимой вернулся в «Милан».
Он сыграл 19 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Контракт игрока с «россонери» действует до 30 июня 2022 года.