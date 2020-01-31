«Локомотиву» и «Спартаку» все еще интересен защитник «Милана» Лаксальт

Защитник «Милана» может продолжить карьеру в .

По информации Calciomercato, «Локомотив» и по-прежнему сохраняют интерес к 27-летнему уругвайцу.

Сам футболист готов откликнуться на предложения из России.

Ранее уже сообщалось, что «Спартак», и «Краснодар» интересуются защитником . Агент Лаксальта подтверждал интерес со стороны российских клубов.

Первую часть сезона Лаксальт провел в аренде в «Торино», а зимой вернулся в «Милан».

Он сыграл 19 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Контракт игрока с «россонери» действует до 30 июня 2022 года.