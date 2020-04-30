«Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, Шевченко, увы, не волнует». Главред сайта киевского «Динамо» о твите тренера

Главный редактор официального сайта киевского Кирилл Крыжановский прокомментировал твит тренера сборной Украины Андрея Шевченко в поддержку кампании по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства.

Шевченко высказался о гибели Джорджа Флойда в США после задержания полицейским, написав «Жизнь черных имеет значение».

«Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, увы, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужные.

Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-нибудь в Лондоне.

Украине – лапшу на уши в виде партии с Королевской (Наталия Королевская, лидер партии «Украина – Вперед!» – прим.). США – поддержку и борьбу за права человека. Ничего нового», – цитирует Крыжановского Tribuna.com со ссылкой на его страницу в фэйсбуке.

Крыжановский добавил к записи скриншот твита Шевченко, в котором тот выложил черный квадрат с подписью Black lives matter («Жизнь черных имеет значение») и хэштегом BlackOutTuesday. 2 июня в социальных сетях проходит кампания по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства Blackout Tuesday.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда