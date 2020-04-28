Семин допустил, что вновь возглавит «Локо»: «Почему нет? Конечно, верю!»

Бывший главный тренер рассказал, где мог бы работать в будущем.

— Вы говорили накануне своего 70-летия, что ваша задача — побить рекорд Бескова, выигравшего трофей, Кубок России, в 74 с половиной года. Эта цель в силе?

— Если будет нормальное предложение — пойду работать. Финансы на этом этапе — не основное.

— Это могут быть и клубы такого уровня, как «Мордовия» и «Анжи»?

— Любого.

— И даже ФНЛ? Или ближнего зарубежья?

— ФНЛ — нет. Ближнего зарубежья — да.

— Существуют ли клубы , куда не пойдете ни при каких обстоятельствах?

— Таких нет.

— Вы верите, что еще будете главным тренером «Локомотива»?

— А почему нет? Конечно, верю! — сказал Семин.

Пересказываем интервью Семина: про тайного спортивного директора (возможно, чей-то родственник), 0 новых спонсоров и разногласия со Смоловым