Семин допустил, что вновь возглавит «Локо»: «Почему нет? Конечно, верю!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где мог бы работать в будущем.
— Вы говорили накануне своего 70-летия, что ваша задача — побить рекорд Бескова, выигравшего трофей, Кубок России, в 74 с половиной года. Эта цель в силе?
— Если будет нормальное предложение — пойду работать. Финансы на этом этапе — не основное.
— Это могут быть и клубы такого уровня, как «Мордовия» и «Анжи»?
— Любого.
— И даже ФНЛ? Или ближнего зарубежья?
— ФНЛ — нет. Ближнего зарубежья — да.
— Существуют ли клубы РПЛ, куда не пойдете ни при каких обстоятельствах?
— Таких нет.
— Вы верите, что еще будете главным тренером «Локомотива»?
— А почему нет? Конечно, верю! — сказал Семин.
Пересказываем интервью Семина: про тайного спортивного директора (возможно, чей-то родственник), 0 новых спонсоров и разногласия со Смоловым