Черчесов о коронавирусе: «Россия отработала на хорошую оценку. Думаю, мы на правильном пути»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, как Российская Федерация действует в ситуации с эпидемией коронавируса.

«Если бы меня спросили, хочу ли я сидеть дома, отвечу: «Нет». Но есть еще слово «надо». Не хочешь, но надо. Вот с этим «надо» в этой ситуации наша страна, глядя на другие страны, справилась хорошо.

Думаю, мы на правильном пути. Спрашиваю себя, как бы мы справились с этой пандемией, случись это 20 лет назад. Пару дней назад выразил благодарность Руслану Цаликову – заму Шойгу. За два месяца 16 таких медцентров (речь о 16 модульных госпиталях в 15 регионах страны, построенных военными – прим. Sports.ru) построить – дорогого стоит.

По-моему, страна отработала эту ситуацию на хорошую оценку. Но надо все проанализировать», – отметил Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».