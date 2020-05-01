Вратарь «Рубина» Коновалов о рестарте РПЛ: «Нужно думать о семьях игроков. Могу подцепить вирус и принести в дом»

Вратарь «Рубина» поделился мнением о возобновлении .

– Слуцкий не поддерживал идею того, что чемпионат нужно доигрывать. Согласен с ним?

– Надо смотреть с разных сторон. Вот у меня маленький ребенок, жена. Когда начнется чемпионат, естественно, я хочу забрать их с собой в Казань.

Но для меня определенный стресс. Придется дочке лететь в самолете, где есть риски заражения. Нахождение в самом аэропорту – это тоже риски.

Что касается футболистов, то будем сдавать тесты несколько раз в неделю. Контакты будут. В Москве я продукты заказываю на дом, лишний раз никуда не выхожу, кроме как с ребенком погулять в безлюдных местах.

Лично я переживаю за безопасность своей семьи. Кто знает, что может случиться? Есть бессимптомные носители вируса. Могу я подцепить и принести к себе в дом.

С другой стороны, без футбола я уже сидеть не могу, устал крутить велосипед, просто бегать. Очень не хватает футбола. Хочу на поле, хочу тренироваться, играть.

Надо рассматривать все моменты и нюансы досконально. Нужно думать о семьях футболистов. И другой момент – мы сколько не тренировались нормально? За три недели войти в форму после такого долгого перерыва без товарищеских матчей, сборов – это очень тяжело, – сказал Коновалов.

«Говорят, звонари никогда не болеют: церковный звон их лечит. Просто в это верить надо». Вратарь «Рубина» Коновалов о вере

Слуцкий говорит, что коронавирус особенно опасен для футболистов. Это правда?