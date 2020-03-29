Роман Павлюченко: «Спартак» от ухода Шюррле ничего не потеряет. Он все провалил»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал решение красно-белых не выкупать полузащитника Андре Шюррле.

«Для Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он все провалил.

Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги. Какие-то вспышки у него были, но мало.

Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что он был, что его нет. С ним команда не играла лучше.

Когда уходили Алекс или Титов – это было серьезно. А Шюррле как-то я и не замечал. «Спартак» от его ухода ничего не потеряет.

Жалко, что футболист такого уровня не помог команде. Такое тоже случается – у всех свои проблемы. У него же и со здоровьем за жизнь проблем было много.

Неправильно говорить, что он сякой-плохой. Не получилось у него – бывает. Он все равно остается чемпионом мира. Желаю ему удачи в дальнейшем.

У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть. В Европе это одни футболисты, а приезжают сюда – совсем другие», – сказал Павлюченко.