Гинер о 10% зрителей на трибунах: «Первый раз слышу об этом. Я не против»

Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что не против проведения матчей в присутствии зрителей после возобновления сезона.

«Трибуны будут заполняться на 10 процентов от вместимости? Я первый раз слышу об этом. Я не против, буду знать», – сказал Гинер.

Ранее РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

Евгений Гинер: «Футбол без зрителей мало кому интересен. Нужно продумать варианты с возвращением фанатов на стадионы»

Клубы убеждают, что РПЛ надо вернуть со зрителями. «Спартак» будет шить маски, «Локо» – слушать президента, ЦСКА – спасать от скуки

Кажется, РПЛ и правда вернет зрителей. Вот какой будет вместимость стадионов