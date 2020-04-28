Гендиректор «Зенита» о 10% зрителей: «Исключений для «Виража» не будет. Выберем из почти 20 тысяч владельцев абонементов»

Генеральный директор рассказал, как клуб планирует распределять билеты на домашние матчи чемпионата России.

Ранее РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями с 21 июня, при этом трибуны могут быть заполнены максимум на 10%.

«На нашу арену мы сможем допустить 6–6,5 тысячи зрителей. Впереди у «Зенита» четыре домашних матча — три в чемпионате и в полуфинале Кубка России со «Спартаком».

Мы планируем создать систему, которая позволит выбрать из почти 20 тысяч владельцев абонементов тех, кто попадет на матчи. Времени для разработки программы вполне достаточно.

Надо сделать так, чтобы владельцы абонементов их могли активировать. То есть заранее сообщать о своем намерении посетить матч. Из них мы будем отбирать тех, кто сможет занять место на стадионе. Может быть, проведем среди них лотерею, может, еще что-то придумаем.

Точно скажу, что не будем делать каких-то исключений для фанатского «Виража». Не получится так, что на матч будут допущены только одни фанаты. Будут и фанаты, и обычные болельщики, которые купили абонементы. «Зенит» сделает все, чтобы был соблюден принцип справедливости», — рассказал Медведев.

В Петербурге «Зенит» сыграет три матча чемпионата: с «Крыльями Советов» (ориентировочно — 28 июня), «Сочи» (8 июля) и «Оренбургом» (15 июля).

Полуфинал Олимп Кубка России, в котором «Зенит» встретится со «Спартаком», запланирован на 18 июля, хозяин поля в этом матче пока не определен.

Кажется, РПЛ и правда вернет зрителей. Вот какой будет вместимость стадионов

Почему «Вираж» – главная беда «Зенита»