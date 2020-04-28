Уткин о зарплатах врачей и футболистов: «Игроки работают в шоу-бизнесе. Не очень понимаю, зачем это сравнивать»

Спортивный журналист высказался на тему зарплат футболистов.

– Теперь, когда случилась пандемия, карантин и прочее, очень многие говорят: «Черт побери, как мы живем?» Мы игрокам в футбол платили какие-то безумные деньги ежемесячно за то, что они играют, но мы не платили своим врачам, своим ученым. Мы не платили тому, кому, возможно, следовало бы платить.

Что вы думаете? Не перегрет ли этот рынок, с философской точки зрения? Вообще, почему такие большие деньги?

– Я не очень понимаю, честно говоря, такие разговоры, потому что быть хорошим врачом – это означает быть хорошим работником индустрии, а быть хорошим футболистом – это означает быть штучным человеком, который работает в сфере шоу-бизнеса. Я не очень понимаю, зачем это нужно сравнивать.

Наверное, за последние лет 20 – я затрудняюсь определить точнее, – наверное, все, что было после холодной войны, можно назвать эпохой потребления в каком-то смысле. Примерно в это время мы перестали говорить: «Вот, эта вещь куплена там-то, я ношу ее 10 лет, и ей нет сносу». Это просто перестало быть хорошим тоном. А, наоборот, каждые год-два желательно покупать новые вещи, потому что вещи больше не предназначены, чтобы их дольше носили. И многое другое.

Так что в эту эпоху потребления, когда люди ведут зажиточный образ жизни, у них, конечно, есть средства и для того, чтобы развлекаться. И эти развлечения тоже конкурируют друг с другом. Это же конкурентный бизнес, вы же понимаете. Я думаю, что мы должны думать не об устройстве общества в первую очередь, о том, что футболисты получают какие-то огромные деньги, а вот вирусологи – нет.

Это в первую очередь вопрос государственный, наверное. Страховая медицина для тех, кто является флагманами индустрии. Это весьма прибыльный бизнес. Медицина очень дорога. Никто в сегодняшнем мире не может себе позволить долго и тяжело болеть. Это иллюзия, что там где-то, допустим, онкология какая-то длительная, и кто-то возьмет на тебя расходы. Это должно очень сильно повезти. Ни одно государство мира не может себе этого позволить.

А с другой стороны, мы вот так беззащитны перед какой-то напастью. В любом случае, это отражает более серьезные проблемы общества. В России это отражение очень простой проблемы – воруют у нас. Слишком много и давно.

Это вопрос приоритетов, которые общество само устанавливает. Понимаете, есть профессии квалифицированные, для того, чтобы ими овладеть, нужно хорошо учиться и долго, чтобы получился врач-хирург, ему нужно учиться не меньше 10 лет.

Это не то же самое, что можно сколотить себе состояние на той или иной торговлюшке или прекрасном сисадминстве. Здесь все зависит от тебя, а в медицинском деле – нет.

Это вопрос общественных приоритетов. Я не чувствую в данном случае своей вины или вины тех, кто получает много. Мне кажется, это нормальное желание человека. Жадность и лень, как известно, – двигатели прогресса. Хочется работать поменьше, а получать побольше, – сказал Уткин.