«Зенит» поздравил Аршавина с 39-летием, опубликовав видео с его лучшими голами за клуб

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Сегодня бывшему игроку «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину исполнилось 39 лет.

С днем рождения экс-футболиста поздравил бывший клуб.

«Андрей Сергеевич, мы благодарны вам за невероятный вклад в историю «Зенита» и российского футбола, который невозможно переоценить!

Мы рады, что Вы передаете свой бесценный опыт будущим футболистам и доказываете личным примером, что возможно все!» – говорится в сообщении «Зенита».

Также клуб из Санкт-Петербурга опубликовал видео с 20 лучшими голами Аршавина за «Зенит».

Аршавин трижды стал чемпионом России в составе «Зенита». В 2008 году он стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Аршавин в подростковом сериале – угар: рубился со школотой в пыли, отбивался от вопросов про Быстрова и «Спартак», назвал свою игру идиотской

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