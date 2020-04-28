«Зенит» поздравил Аршавина с 39-летием, опубликовав видео с его лучшими голами за клуб

Сегодня бывшему игроку и сборной России Андрею Аршавину исполнилось 39 лет.

С днем рождения экс-футболиста поздравил бывший клуб.

«Андрей Сергеевич, мы благодарны вам за невероятный вклад в историю «Зенита» и российского футбола, который невозможно переоценить!

Мы рады, что Вы передаете свой бесценный опыт будущим футболистам и доказываете личным примером, что возможно все!» – говорится в сообщении «Зенита».

Также клуб из Санкт-Петербурга опубликовал видео с 20 лучшими голами Аршавина за «Зенит».

Аршавин трижды стал чемпионом России в составе «Зенита». В 2008 году он стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

«Зенит-ТВ» вспоминает 20 лучших голов сегодняшнего именинника в составе сине-бело-голубых 💙



Какой самый красивый? pic.twitter.com/hWFllHv4qr — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) May 29, 2020

Аршавин в подростковом сериале – угар: рубился со школотой в пыли, отбивался от вопросов про Быстрова и «Спартак», назвал свою игру идиотской