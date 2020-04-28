🦁 Вернер должен перейти в «Челси» – так считают подписчики нашего телеграм-канала о Бундеслиге

Мы спросили подписчиков нашего телеграм-канала о немецком футболе, куда лучше перейти нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру.
Наибольшее число голосов получил «Челси» – 24%. «Ливерпуль», который, по слухам, лидирует в борьбе за форварда, набрал 21% голосов. На третьем месте оказался «Манчестер Юнайтед».
Кстати, на канале не только выбирают новый клуб для Вернера, но и рассказывают топовые истории. Например, о том, как судья нанес травму Эрлингу Холанду. Или как защитник московского «Динамо» не узнал будущую звезду «Баварии».
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