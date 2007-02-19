Григорий Иванов: «Раз Меркулов считает Екатеринбург деревней, пусть сидит до лета в «Урале-2»

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Григорий Иванов Михаил Меркулов Спорт-Экспресс Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к защитнику Михаилу Меркулову.

– Я не знаю, куда он там летом уходит. До июня у него контракт с футбольным клубом «Урал». Закончится соглашение – пусть отправляется, куда хочет. В «Рубин» или еще куда-то.

– До лета точно не уйдет, даже если «Рубин» захочет его забрать зимой?

– Будет тренироваться и играть с «Уралом-2».

– Почему? Так как не продлил соглашение?

– Ну не хочет человек играть в нашей команде. Некоторые футбольные деятели наговорили ему, что он не попадает в сборную только потому, что играет за «Урал». Мол, Екатеринбург - это деревня...

Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдет, куда захочет, – заявил Иванов.

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