Виллиана предложили бесплатно «Барселоне». Клуб отказался

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«Барселона» отклонила вариант с подписанием полузащитника «Челси» Виллиана, который по окончании сезона, вероятно, станет свободным агентом.

Киа Джурабчиан, агент 31-летнего бразильца, предложил игрока каталонскому клубу, но у сине-гранатовых сейчас другие приоритеты, сообщает Sport.es.

К тому же Виллиан просит большую зарплату и 3-летний контракт, тогда как «Барселона» предпочла бы приобрести более молодого футболиста.

Каталонцы хотели купить Виллиана в прошлом, но «Челси» требовал за него слишком высокую сумму.

Виллиан, скорее всего, уйдет из «Челси» бесплатно летом. На него претендуют «Арсенал», «Бавария» и «Тоттенхэм»

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