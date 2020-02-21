Виллиана предложили бесплатно «Барселоне». Клуб отказался

отклонила вариант с подписанием полузащитника «Челси» , который по окончании сезона, вероятно, станет свободным агентом.

, агент 31-летнего бразильца, предложил игрока каталонскому клубу, но у сине-гранатовых сейчас другие приоритеты, сообщает Sport.es.

К тому же Виллиан просит большую зарплату и 3-летний контракт, тогда как «Барселона» предпочла бы приобрести более молодого футболиста.

Каталонцы хотели купить Виллиана в прошлом, но требовал за него слишком высокую сумму.

Виллиан, скорее всего, уйдет из «Челси» бесплатно летом. На него претендуют «Арсенал», «Бавария» и «Тоттенхэм»