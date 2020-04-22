Сердар Азмун: «Я в России уже 8 лет, хотел бы скорее попробовать новый вызов»

Нападающий высказался о своем будущем.

«У меня контракт с «Зенитом», я сосредоточен на команде, надеюсь, что все сложится налучшим образом. Я в России уже 8 лет, здесь приобрел хороший опыт.

Я хотел бы попробовать новый вызов, надеюсь, он появится как можно скорее.

? Я не могу сказать ничего конкретно, должны общаться два клуба», – цитирует Азмуна Calciomercato со ссылкой на иранское телевидение.

Ранее сообщалось, что «Наполи» уже контактировал с «Зенитом» по поводу трансферу Азмуна и готов заплатить 15 млн евро.