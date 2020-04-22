«ЦСКА под руководством Гинера ждут новые яркие победы и громкие титулы». Клуб поздравил президента с 60-летием

ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с юбилеем.

«Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленная армия наших болельщиков от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с 60-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА ждут новые яркие победы и громкие титулы!» – говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.

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