Гончаренко о покупке ЦСКА госкорпорацией: «Гинер знает, что делает»

Главный тренер ЦСКА высказался о ситуации с переходом большей части акций армейского клуба госкорпорации ВЭБ.РФ.

В апреле госкорпорация ВЭБ.РФ завершила сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

– ВЭБ стал акционером ЦСКА. Есть разговоры об этом внутри команды?

– Нет, конечно. Это же произошло, когда мы были в вынужденном отпуске.

Мне сложно комментировать. Есть Гинер, есть ВЭБ, есть стадион, есть какие-то проценты за стадион. Нельзя говорить, когда не знаешь всего.

Гинер знает, что делает. Посмотрим, – сказал Гончаренко в разговоре с Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме.

«Партнеры подарили мне ЦСКА – знали, что я люблю футбол». Гинер дал интервью Нобелю