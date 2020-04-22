Беглов о Дзюбе: «В «Спартаке» ему не хватало наших, ленинградских качеств. Он сделал фантастический рывок в «Зените»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, кто является его любимым игроком в «Зените».

«Вряд ли буду оригинален на счет нынешнего состава. Мой любимый футболист – . Он сделал фантастический рывок в «Зените» и как игрок, и как человек.

В и других командах ему подчас не хватало наших, ленинградских качеств: стойкости, коллективизма, готовности к самопожертвованию. Сейчас он бьется до конца, никогда не сдается.

Дзюба – настоящий лидер и в клубе, и в сборной. Очень важно, что мальчишки хотят быть похожими на Дзюбу. Детишек обмануть невозможно. Значит, Дзюба – настоящий.

В сердце навсегда останется герой первой половины 80-х, любимый навсегда . Он мог запросто сотворить гол из ничего. Да еще в самый что ни на есть нужный момент.

В 1981 году, по большому счету, только его голы спасли «Зенит» от вылета из высшей лиги», – рассказал Беглов.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Ранее он играл за «Спартак», «Томь» и «Ростов».