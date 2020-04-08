Дмитрий Губерниев: «Дзюба – лидер сборной России, независимо от того, играет он или нет»

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что будет работать обозревателем на , а также оценил свои познания в футболе.

– У нас же, если все будет нормально, через год чемпионат Европы.

– Конечно! Я буду там работать футбольным обозревателем, буду студии вести. Потому что на канале «Матч ТВ» считали рейтинги, и студии, которые веду я, самые рейтинговые.

Потому что смотрят те, кто меня любят, и смотрят те, кто меня ненавидят. Они говорят: «Ну что ж ты ни черта в этом не понимаешь, когда ты все это, сволочь, закончишь, проклятый. Ах, что ты там сказал, дай-ка я тебе напишу комментарий, я это тоже знаю».

– Кто лидер сборной сейчас у нас?

– Ну как кто! Лидер сборной был и есть Дзюба, вне зависимости от того, играет он в отчетном матче или нет. У нас много прекрасных футболистов – тот же Головин.

Мы же знаем этих людей, я как футбольный обозреватель всех уже назвал – хорош Джикия, хорош Зобнин, до сих пор даже Жирков хорош, у него вторая молодость. Я ж футбольный обозреватель, я всех знаю.

Еще раз повторяю: мы как-то с Геничем вот раз четыре года назад в Париже обсуждали, он говорит – ну что ж ты, Губерниев, не назвал ни одного футболиста сборной Франции, у нас с ним был эфир после какого-то матча. Я говорю – Генич, мастерство телевизионного ведущего, чтобы их назвал ты, ты же играл в футбол, а не я.

Поэтому я делаю все, чтобы раскрылся Талалаев, Аршавин, Быстров. Чтобы они блистали. А я просто буду задавать вопросы, прерывать иногда, иногда даже прерывать бесцеремонно, потому что этого требует закон жанра. Потому что я модератор, я ведущий.

Чего мне умничать, понимаю я в футболе или нет? Даже если я в футболе понимаю, а в отличие от очень многих, Василий (обращается к Василию Конову, который брал интервью у него – Sports.ru), и даже в отличие от тебя, у меня был предмет под названием футбол, где судья всесоюзной категории Кириллов заставлял меня сдавать устный футбол, где я отвечал на вопросы, и практический футбол, где я в обвод стенки бил в девятку на втором или третьем курсе института физкультуры. А, каково? – сказал Губерниев.