Кьеллини про 1:4 в финале ЛЧ от «Реала»: «Мы были измотаны после 1-го тайма. В раздевалке никто не дрался»

Защитник вспомнил о поражении от «Реала» (1:4) в финале -2016/17.

«О знаменитом финале Лиги чемпионов против в Кардиффе много говорили. На самом деле, ничего странного не произошло. Мы просто были уставшими.

Почему мы перестали бороться, когда сравняли счет? Для чего? Мы не проигрывали 0:3, и даже в таком случае подобная реакция не имела бы смысла.

Мы были крайне измотаны после первого тайма. Манджукич упал, Пьянич едва выжил. Мы почти не могли дышать. Мы сказали себе, что вернемся в игру. Счет был 1:1, но все закончилось печально.

В перерыве не произошло ничего сенсационного. В раздевалке никто не дрался. Мы проиграли, потому что были измотаны. Финалы всегда проходили слишком поздно для нас», – написал Кьеллини в своей автобиографии.

Наверняка видели наезды на Балотелли и Видаля в автобиографии Кьеллини? Мы прочитали книгу целиком – она вообще про другое