Кьеллини про 1:4 в финале ЛЧ от «Реала»: «Мы были измотаны после 1-го тайма. В раздевалке никто не дрался»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вспомнил о поражении от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов-2016/17.
«О знаменитом финале Лиги чемпионов против «Реала» в Кардиффе много говорили. На самом деле, ничего странного не произошло. Мы просто были уставшими.
Почему мы перестали бороться, когда сравняли счет? Для чего? Мы не проигрывали 0:3, и даже в таком случае подобная реакция не имела бы смысла.
Мы были крайне измотаны после первого тайма. Манджукич упал, Пьянич едва выжил. Мы почти не могли дышать. Мы сказали себе, что вернемся в игру. Счет был 1:1, но все закончилось печально.
В перерыве не произошло ничего сенсационного. В раздевалке никто не дрался. Мы проиграли, потому что были измотаны. Финалы всегда проходили слишком поздно для нас», – написал Кьеллини в своей автобиографии.
Наверняка видели наезды на Балотелли и Видаля в автобиографии Кьеллини? Мы прочитали книгу целиком – она вообще про другое
- Дата проведения
- 3 июня, 21.45, «Миллениум»
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Ювентус –
Буффон, Бардзальи (Куадрадо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Маркизио, 70), Хедира, Дани Алвес, Дибала (Лемина, 78), Манджукич, Игуаин.
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Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос (Мората, 89), Каземиро, Модрич, Иско (Асенсио, 82), Бензема (Бэйл, 77), Роналду.
- Предупреждения:
- Дибала (12), Рамос (31), Карвахаль (42), Кроос (53), Пьянич (66), Алекс Сандро (70), Куадрадо (72), Асенсио (90).
- Удаление:
- Куадрадо (83).