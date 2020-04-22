Кьеллини про 1:4 в финале ЛЧ от «Реала»: «Мы были измотаны после 1-го тайма. В раздевалке никто не дрался»

Теги Ювентус Джорджо Кьеллини Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вспомнил о поражении от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов-2016/17.

«О знаменитом финале Лиги чемпионов против «Реала» в Кардиффе много говорили. На самом деле, ничего странного не произошло. Мы просто были уставшими.

Почему мы перестали бороться, когда сравняли счет? Для чего? Мы не проигрывали 0:3, и даже в таком случае подобная реакция не имела бы смысла.

Мы были крайне измотаны после первого тайма. Манджукич упал, Пьянич едва выжил. Мы почти не могли дышать. Мы сказали себе, что вернемся в игру. Счет был 1:1, но все закончилось печально.

В перерыве не произошло ничего сенсационного. В раздевалке никто не дрался. Мы проиграли, потому что были измотаны. Финалы всегда проходили слишком поздно для нас», – написал Кьеллини в своей автобиографии.

Наверняка видели наезды на Балотелли и Видаля в автобиографии Кьеллини? Мы прочитали книгу целиком – она вообще про другое

Ювентус Италия – Реал Мадрид Испания 1:4 (1:1, 0:3)
Дата проведения
3 июня, 21.45, «Миллениум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Роналду, 1:1 – 27 Манджукич, 1:2 – 61 Каземиро, 1:3 – 64 Роналду, 1:4 – 90 Асенсио.
ЮвентусБуффон, Бардзальи (Куадрадо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Маркизио, 70), Хедира, Дани Алвес, Дибала (Лемина, 78), Манджукич, Игуаин.
Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос (Мората, 89), Каземиро, Модрич, Иско (Асенсио, 82), Бензема (Бэйл, 77), Роналду.
Предупреждения:
Дибала (12), Рамос (31), Карвахаль (42), Кроос (53), Пьянич (66), Алекс Сандро (70), Куадрадо (72), Асенсио (90).
Удаление:
Куадрадо (83).

 

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