Кьеллини о защите «Реала»: «Без Рамоса Варан и Марсело похожи на школьников»

Защитник Джорджо Кьеллини поделился мнением о лидерских качествах капитана .

«Невероятно то, как Рамос передает свою уверенность остальным. Без Рамоса даже такие победители, как Варан, Карвахаль и , напоминают школьников.

[Без него] они сразу регрессируют. «Реал» превращается в беззащитную команду. С ним можно быть уверенным, что «Реал» не проиграл бы «Аяксу» на с разницей в три мяча. Я бы поставил на это любые деньги», – сказал Кьеллини.

Джорджо Кьеллини: «То, как Рамос нанес травму Салаху, было гениально. Серхио – лучший защитник мира»