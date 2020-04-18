Кьеллини о защите «Реала»: «Без Рамоса Варан и Марсело похожи на школьников»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о лидерских качествах капитана «Реала» Серхио Рамоса.
«Невероятно то, как Рамос передает свою уверенность остальным. Без Рамоса даже такие победители, как Варан, Карвахаль и Марсело, напоминают школьников.
[Без него] они сразу регрессируют. «Реал» превращается в беззащитную команду. С ним можно быть уверенным, что «Реал» не проиграл бы «Аяксу» на «Бернабеу» с разницей в три мяча. Я бы поставил на это любые деньги», – сказал Кьеллини.
Джорджо Кьеллини: «То, как Рамос нанес травму Салаху, было гениально. Серхио – лучший защитник мира»