Зелимхан Бакаев: «Максименко – топ. Лучший вратарь в России сейчас»

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, отвечая на вопросы в прямом эфире инстаграма, назвал лучшего голкипера РПЛ.

«Кто лучше меня в клубе? Нет лучших. Все хорошие футболисты. Нам предстоит много работы для того, чтобы быть выше в таблице.

Максименко – топ. По моему мнению, это лучший вратарь в России сейчас.

Лучший тренер в «Спартаке»? Наверное, Романцев. Если смотреть на его титулы», – сказал Бакаев.

В 21 матче РПЛ нынешнего сезона 22-летний голкипер 6 раз сыграл на ноль.

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