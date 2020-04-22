Кике Сетьен: «Мы с Месси убеждены, что «Барса» может выиграть Лигу чемпионов»

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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен отреагировал на высказывания форварда Лионеля Месси о борьбе в Лиге чемпионов.

Перед тем, как сезон был приостановлен, аргентинец в одном из интервью заявил, что «Барса» не сможет победить в ЛЧ с тем, что у нее есть сейчас».

Сетьен позже сказал, что оптимистично оценивает шансы команды на победу в турнире. А Месси после высказываний тренера отметил, что тот его не так понял.

«Да, этот вопрос вызвал определенный резонанс. Но, думаю, в конечном счете мы оба знаем, что имели в виду.

Мы оба убеждены в том, что хотим выиграть Лигу чемпионов и можем это сделать.

Правда, что всегда нужно в чем-то прибавлять, но нет сомнений – мы оба убеждены, что у команды достаточно ресурсов, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сказал Сетьен в интервью beIN Sports.

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