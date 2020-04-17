Кике Сетьен: «Я делаю 18 скручиваний на пресс, а жена – 20. Она в отличной форме»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о времяпрепровождении на карантине из-за коронавируса.

«Я довольно хорошо приспосабливаюсь к обстоятельствам. Реальность важнее всего.

Когда думаешь, что миллионы людей заперты дома, некоторые – в 50 квадратных метрах по 6-8 человек и у них нет наших условий, то переносишь все по-другому.

Конечно, есть моменты, когда хочется морского воздуха, лужайки, пространства, чтобы я мог бегать и ходить по-другому. Но я хорошо справляюсь с обстоятельствами.

Мы с женой вместе тренируемся, смотря ролики на ютубе от людей, которые занимаются спортом. Когда я делаю 18 скручиваний на пресс, то больше просто не могу. А вот Роза делает 20. Она в отличной форме», – сказал Сетьен.

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