Семья убитого журналиста Хашогги простила саудовцев, приобретающих «Ньюкасл», невеста – нет

Семья журналиста Джамала Хашогги, убитого в 2018 году, выступила с заявлением о прощении убийц.

«В эту благословенную ночь благословенного месяца Рамадана вспомним слова Бога: «Если человек прощает и мирится с другими, Аллах наградит его».

Поэтому мы, сыновья мученика Джамала Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего отца. Да вознаградит нас Бог», – написал в твиттере сын журналиста Салах Хашогги.

Однако невеста Хашогги, Хатидже Дженгиз, написала в твиттере: «Западня и чудовищное убийство Хашогги не имеют срока давности. Никто не имеет права прощать его убийц».

Она продолжает попытки помешать покупке «Ньюкасла» саудовцами. Она попросила о встрече с руководством АПЛ и ранее заявила: «Нельзя, чтобы принц Салман пользовался игрой ради прикрытия своих преступлений».

Напомним, что Хашогги был убит 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Хашогги был убит в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.

Принца Мухаммеда бен Салмана обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным. В настоящий момент принц близок к покупке .

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