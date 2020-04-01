Жена убитого журналиста Хашогги осудила покупку «Ньюкасла» саудовцами

Хатидже Дженгиз, жена журналиста Джамала Хашогги, убитого в 2018 году, осудила покупку «Ньюкасла» консорциумом из Саудовской Аравии.

Ранее в этом месяце появилась информация, что основным акционером английского клуба станет Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии, контролируемый принцем Мухаммедом бен Салманом.

Именно Мухаммеда обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.

Дженгиз заявила, что приобретение «Ньюкасла» бен Салманом станет «пятном на репутации» АПЛ и Великобритании в целом.

По ее мнению, принц Саудовской Аравии «использует спорт для восстановления своей сильно испорченной репутации».

Правозащитная организация Amnesty International на этой неделе обратилась к руководителю АПЛ Ричарду Мастерсу с призывом наложить вето на сделку, отметив, что лига «может превратиться в посмешище», если не будет обращать внимание на «беспредельное отношение к правам человека» в Саудовской Аравии.

Ранее также появилась информация, что катарский телеканал beIN Sports призвал АПЛ заблокировать сделку по покупке «Ньюкасла» саудовцами.

Саудовская Аравия пришла в АПЛ, выкупив «Ньюкасл» у бизнесмена Эшли. Он мечтал избавиться от клуба все 13 лет