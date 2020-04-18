Невеста убитого журналиста Хашогги попросила о встрече с руководством АПЛ из-за покупки «Ньюкасла» саудовцами

Хатидже Дженгиз, жена журналиста Джамала Хашогги, убитого в 2018 году, продолжает попытки воспрепятствовать покупке «Ньюкасла» консорциумом из Саудовской Аравии.

Дженгиз официально запросила встречу с руководителем АПЛ Ричардом Мастерсом, чтобы изложить ему свои сомнения о сделке, сообщает The Telegraph.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Хашогги был убит в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.

Принца Мухаммеда бин Салмана обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.

«Нельзя, чтобы принц Салман пользовался игрой ради прикрытия своих преступлений». Невеста убитого журналиста – фанатам «Ньюкасла»

Катар может лишить АПЛ 650 млн из-за «Ньюкасла»: его покупают саудовцы, которые покрывают сеть пиратов