«Локомотив» за рестарт РПЛ, но призывает обеспечить равные условия для команд

Директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал о позиции клуба по вопросу возобновления сезона.

«Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш , должны быть равными для всех команд.

Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные, и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования, и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия.

Кроме того, организаторы как минимум должны быть готовыми разделить с клубами риски, связанные с возобновлением первенства в условиях пандемии.

Потому что ситуация, когда безальтернативно приказывают играть, но при этом всю ответственность за обеспечение безопасности футболистов, административного штата и так далее вешают исключительно на клубы, не может не вызывать удивления», – сказал Брейдо.

«Нам что, ждать вакцины и говорить: «Ну все, сорян, футбола не будет?» РФС отвечает на вопросы о рестарте РПЛ