«Из «Локо» уйдут восемь игроков». Мещеряков о трансферах

Председатель совета директоров рассказал, сколько футболистов покинут команду после ухода Юрия Семина с поста главного тренера и назначения Марко Николича.

– Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения [о непродлении контракта с Семиным]: экономические, организационные, технические, вирусологические. Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса.

Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы.

Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Семин.

– Есть понимание, как подписывать с игроками контракты, которые заканчиваются 30 июня?

– Со всеми футболистами мы продлим соглашения до конца сезона. С этим нет проблем. Ребята пойдут навстречу, есть предварительные договоренности, – сказал Мещеряков.