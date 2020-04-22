Семин об интервью Кикнадзе: «Надо вводить лицензирование для руководителей клубов»

Главный тренер отказался комментировать недавнее интервью гендиректора клуба .

«Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов.

Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо», – сказал Семин.

«Локомотив» не стал продлевать контракт с Семиным. С 1 июня клуб возглавит серб Марко Николич.

Семин о словах Кикнадзе про молодежь: «У меня молодых играло больше всех в лиге»

Кикнадзе наконец заговорил: Николич будет больше работать с молодыми, красивого прощания с Семиным не получилось из-за возраста