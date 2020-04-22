Семин об интервью Кикнадзе: «Надо вводить лицензирование для руководителей клубов»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Василий Кикнадзе Спорт-Экспресс Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать недавнее интервью гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

«Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов.

Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел. Не хочу смотреть. Интересно ли прочитать? Не хочу комментировать, спасибо», – сказал Семин.

«Локомотив» не стал продлевать контракт с Семиным. С 1 июня клуб возглавит серб Марко Николич.

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