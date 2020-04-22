Василий Кикнадзе: «Зимой понял, что Семин не подходит под концепцию клуба. У него была одна кандидатура – Бассогог»

Генеральный директор рассказал о расхождении во взглядах с тренером .

«Последний раз общались с Семиным до коронавируса. У нас никогда не было открытого конфликта, но даже для того, чтобы максимально облегчить нахождение компромисса, попросил членов совета директоров встретиться с Семиным. Для того, чтобы постараться найти общие точки.

Надеюсь, такая размолвка – временная история. Надеюсь, пути пересечения интересов мы найдем. Семин любит клуб, я это знаю.

Думаю, этой зимой я окончательно понял, что Семин не подходит под концепцию, которую хочет клуб. Мы просто зашли в тупик. Кандидатуры, которые предлагали мы, даже не рассматривались. У Семина была одна кандидатура – Бассогог, но на тот момент он был не трансфероспособен.

Бадель? Никогда не комментирую будущие сделки. Как только заключим договор, немедленно сообщим. Если заключим с ним. Может, с кем-нибудь другим, – сказал Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко.

Кикнадзе наконец заговорил: Николич будет больше работать с молодыми, красивого прощания с Семиным не получилось из-за возраста