Адриан: «Облак был лучшим в матче с «Атлетико». Они заслуженно прошли дальше»

Вратарь Адриан вспомнил о поражении от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала и последовавшем вылете из турнира.

«В первые дни ты съедаешь себя, не хочешь знать о том, что это была последняя игра, у тебя появляется неприятный вкус во рту, становится горько от того, что ты вылетел.

Когда казалось, что у нас неплохо все получается дома, в игре, когда мы нанесли двадцать с чем-то ударов в створ, дважды или трижды попали в штангу...

Естественно, лучшим игроком матча был Облак, добился результата, они обыграли нас по сумме двух встреч и должны были пройти дальше, потому что заслужили», – сказал Адриан.