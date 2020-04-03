Адриан: «Облак был лучшим в матче с «Атлетико». Они заслуженно прошли дальше»

Вратарь «Ливерпуля» Адриан вспомнил о поражении от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и последовавшем вылете из турнира.
«В первые дни ты съедаешь себя, не хочешь знать о том, что это была последняя игра, у тебя появляется неприятный вкус во рту, становится горько от того, что ты вылетел.
Когда казалось, что у нас неплохо все получается дома, в игре, когда мы нанесли двадцать с чем-то ударов в створ, дважды или трижды попали в штангу...
Естественно, лучшим игроком матча был Облак, «Атлетико» добился результата, они обыграли нас по сумме двух встреч и должны были пройти дальше, потому что заслужили», – сказал Адриан.