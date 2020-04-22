Тер Стеген близок к продлению контракта с «Барсой» до 2025 года

Вратарь Марк-Андре тер Стеген добился прогресса в переговорах с «Барселоной» о новом контракте.

Стороны близки к продлению соглашения до июня 2025 года, сообщает Sport.es.

Ранее стало известно, что тер Стеген хочет зарабатывать в каталонском клубе от 10 до 18 млн евро в год, а в конце апреля переговоры были приостановлены.

Срок действующего контракта голкипера с «Барсой» истекает в июне 2022 года.