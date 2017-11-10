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    Евгений Гинер: «Работу Гончаренко оцениваю хорошо. Я доволен им»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Лига чемпионов Виктор Гончаренко

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу главного тренера клуба Виктора Гончаренко

    «Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Гончаренко», – сказал Гинер.

    После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает в таблице 4-е место с 26 очками, отставая от первого места на 7 очков.

    В Лиге чемпионов армейцы впервые с 2011 года набрали 6 очков и занимают 3-е место в группе после 4 туров. 

    Гончаренко возглавил клуб в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.

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