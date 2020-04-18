Кьеллини об укусе Суареса: «Восхищаюсь его выходками. Я тоже веду себя как сукин сын на поле и горжусь этим»

Защитник вспомнил об эпизоде на , когда форвард сборной Уругвая Луис Суарес, выступающий сейчас за «Барселону», укусил его.

«Правда в том, что я восхищаюсь его выходками. Без них Суарес будет обычным игроком.

В тот день на чемпионате мира в 2014 году ничего странного не произошло. Я почти весь матч опекал Кавани, и мы не уступали друг другу.

Внезапно я осознал, что меня укусили за плечо. Это случилось, вот и все. Такая у него стратегия в борьбе. Можно сказать, что у меня та же стратегия.

Мы с Суаресом похожи, мне нравятся такие нападающие, как он. Я позвонил ему через пару дней после игры, но ему не нужно было извиняться. Я тоже веду себя как сукин сын на поле и горжусь этим.

Выходки и немного спортивной злости – все это часть игры. Я бы не стал называть это обманом. Нужно быть изобретательным, чтобы одолеть соперника», – написал Кьеллини в автобиографии.

Наверняка видели наезды на Балотелли и Видаля в автобиографии Кьеллини? Мы прочитали книгу целиком – она вообще про другое

Суарес об укусе Кьеллини: «Я обратился к психологам, это помогло принять ошибки и расти»

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