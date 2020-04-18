«Ливерпуль» хотел купить Сане. Немец отказал из уважения к фанатам «Ман Сити»

Стало известно, что проявлял интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Лерою Сане. Мерсисайдцы были готовы платить ему ту же зарплату, что и «Сити», если бы игрок согласился на переход летом 2021 года.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, «Ливерпуль» действительно интересовался 24-летним немцем. Однако игрок знает, что нельзя переходить из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» напрямую.

Сане не хотел так поступать с фанатами . Поэтому он никогда не рассматривал вариант с переходом в «Ливерпуль».

По информации источника, единственный клуб, в котором хочет играть Сане, – это .

Ранее сообщалось, что Сане согласовал 5-летний контракт с «Баварией», а «Ман Сити» хочет получить за игрока 50 млн евро.

Статистику 24-летнего немца, который пропустил почти весь сезон из-за травмы крестообразных связок, можно изучить здесь.