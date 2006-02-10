Сергей Семак: «7 очков в ЛЧ – хороший результат для уровня и этапа, на котором находится «Зенит»

Главный тренер Сергей Семак высказался о непопадании в плей-офф еврокубков по итогам осенней части сезона.

– «Зенит» не попал в еврокубковую весну. Насколько проще после этого подводить команду ко второй части сезона, насколько проще будет играть?

– Не думаю, что это проще или сложнее. Осенью, когда мы играли дома с «Бенфикой» и , график был плотный, но он не мешал нам показывать неплохой футбол и неплохие результаты.

Конечно, неприятно, что мы не вышли в евровесну. Всем хочется меньше тренироваться и проводить меньше времени на сборах. С одной стороны, у нас есть время, мы можем не форсировать, а для футболистов это всегда дополнительный стресс сборов.

Мы все, конечно, переживали и надеялись на лучшее, возможности для этого были. Тем не менее, команда набрала 7 очков в Лиге чемпионов. Это хороший результат для того уровня и того этапа, на котором мы сейчас находимся как команда, – сказал Семак.

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