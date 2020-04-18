Соболев о «Спартаке»: «Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!»

Нападающий поделился эмоциями от подписания долгосрочного контракта с красно-белыми после выкупа у «Крыльев Советов».

«Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер.

Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли.

Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков.

Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!» – сказал Соболев.

Ранее появлялась информация, что личный контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

В аренде в московском клубе игрок провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, сделав 2 голевые передачи. В первой части чемпионата Соболев в 18 матчах за «Крылья» забил 10 мячей.

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