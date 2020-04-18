Кристоф Дюгарри: «Погба – идеальный игрок для «Реала» и недостающее звено команды»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о возможном трансфере хавбека в «Реал».

«Можно увидеть, что у «Реала» небольшой кризис. Эта команда испытывает трудности с продвижением мяча вперед и преодолением оборонительных рубежей. Игроки врываются в штрафную, чтобы иметь возможность забить с навеса. Погба способен на это. Он забивает голы. Как по мне, он идеальный игрок для них, недостающее звено «Реала».

У Поля был трудный год, потому что у него было много травм, а его команда не очень хорошо выступала. Однако всякий раз, когда он мог играть, Погба быстро возвращался к своему лучшему уровню. Зная Зидана, если он был без ума от Погба год назад, то нет никаких причин полагать, что за год что-то изменилось», – заявил Дюгарри.

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