Вилли Саньоль: «Реал» хочет Погба, а Погба хочет в «Реал». «МЮ» будет рад этому трансферу»

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Экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль поделился мыслями о возможном переходе хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал».

«Есть все условия для этого перехода. Надеюсь, что мы увидим Погба уровня сборной Франции, а не «МЮ».

«Реал» хочет Погба, а он хочет в «Реал». «Ман Юнайтед» будет доволен – они получат неплохую сумму за переход, к тому же не придется больше платить высокую зарплату. Поэтому считаю, что трансфер состоится», – передает слова Саньоля Marca со ссылкой на RMC.

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