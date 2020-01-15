Президент «Лиона» предложил распределить места в Лиге 1 на основе выступлений за 3-5 лет

Президент Жан-Мишель Олас предложил необычное решение, как завершить сезон Лиги 1, приостановленный из-за коронавируса.

Функционер написал, что места в чемпионате можно распределить на основе выступлений команд за последние 3-5 лет.

В случае применения подобной системы чемпионом Франции стал бы «ПСЖ». При этом «Лион» бы занял второе место, несмотря на то, что в нынешней таблице клуб идет седьмым.

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