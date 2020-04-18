Семин отклонил предложения «Локомотива» о почетной должности в клубе («СЭ»)

Главный тренер покидает «Локомотив».

73-летний специалист, по информации «Спорт-Экспресса», на встрече с председателем совета директоров клуба отверг любые предложения о почетных должностях в системе клуба.

Мещеряков ранее заявил, что клуб предположил ввести для Семина должность «почетного главного тренера».

сегодня объявил, что не будет продлевать контракт с Семиным, а команду с 1 июня возглавит серб Марко Николич.

«Хотели бы жить в мире, где булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет». «Локо» пытается объяснить уход Семина

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Семин всегда воевал с президентами «Локо». Они лезли в тактику, финтили с трансферами и не пускали в раздевалку