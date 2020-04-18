Семин отклонил предложения «Локомотива» о почетной должности в клубе («СЭ»)

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Анатолий Мещеряков Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер Юрий Семин покидает «Локомотив».

73-летний специалист, по информации «Спорт-Экспресса», на встрече с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым отверг любые предложения о почетных должностях в системе клуба.

Мещеряков ранее заявил, что клуб предположил ввести для Семина должность «почетного главного тренера».

«Локомотив» сегодня объявил, что не будет продлевать контракт с Семиным, а команду с 1 июня возглавит серб Марко Николич.

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