«Кто не верит в Бэйла, должен пересмотреть финалы ЛЧ». Себальос о хавбеке «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Sports.ru Дани Себальос Футбол

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал возможный переход хавбека мадридского клуба Гарета Бэйла в «Ньюкасл».

«АПЛ ему довольно хорошо подходит (ранее Бэйл выступал за «Тоттенхэм» – прим. Sports.ru), но для «Реала» он важный игрок. Давайте не забывать о том, что он сделал для клуба.

Те, кто не верят в него, должны пересмотреть финалы Лиги чемпионов. Он сделал достаточно для клуба [чтобы его ценили высоко]», – сказал Себальос в интервью Deportes Cuatro.

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