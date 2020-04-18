«Кто не верит в Бэйла, должен пересмотреть финалы ЛЧ». Себальос о хавбеке «Реала»

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал возможный переход хавбека мадридского клуба Гарета Бэйла в «Ньюкасл».
«АПЛ ему довольно хорошо подходит (ранее Бэйл выступал за «Тоттенхэм» – прим. Sports.ru), но для «Реала» он важный игрок. Давайте не забывать о том, что он сделал для клуба.
Те, кто не верят в него, должны пересмотреть финалы Лиги чемпионов. Он сделал достаточно для клуба [чтобы его ценили высоко]», – сказал Себальос в интервью Deportes Cuatro.