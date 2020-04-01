Бэйл о любимых победах в ЛЧ: «Десима и финал в Кардиффе. Не каждый выигрывал ЛЧ дома»

Полузащитник рассказал, какие победы в Лиге чемпионов являются для него особенными.

«Если бы мне пришлось выбрать свою любимую победу в Лиге чемпионов с «Реалом», то это была бы десима. Тогда я впервые поднял этот трофей, выиграть финал на последних минутах – это особенное чувство.

Еще один особенный день – это победа в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» в Кардиффе, моем родном городе. Не каждый может сказать, что выигрывал Лигу чемпионов у себя дома.

Это невероятные воспоминания для меня», – сказал Бэйл в интервью BT Sport.

Бэйл четырежды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18).