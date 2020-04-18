Уткин о доигровке РПЛ: «Наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно, станут его употреблять в пищу или нет»

Журналист Василий Уткин прокомментировал передачу протокола возможного возобновления сезона в правительство РФ. Из-за пандемии коронавируса турнир был прерван в марте.

«Ну что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы.

Это может не получиться. Но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей.

Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегченные протоколы выполнимы, в Германии, которая является лидером процесса, все именно так и происходит.

Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов все теряет смысл.

Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет. Просто хочется жить», – написал Уткин.

Кажется, российский футбол все ближе – уже разработан протокол возвращения по примеру Германии