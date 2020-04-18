Джикия о досрочном завершении сезона: «Это не выход. За 8 туров «Спартак» может исправить ситуацию»

Защитник «Спартака» высказал мнение о возможном досрочном завершении сезона .

– Досрочное подведение итогов – выход?

– Мое личное мнение: досрочное завершение сезона – это не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих довести чемпионат до конца, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров.

Для , на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Поэтому – да, я за то, чтобы доигрывать.

Такое же мнение и по Кубку России. Говоря по правде, в Кубке у нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки.

– В интервью Илье Казакову вы предложили перейти на систему «весна-осень». Не поменялось мнение?

– Нет. Чтобы спокойно переждать нынешний кризис, это оптимальный вариант. Можно с августа доиграть чемпионат и Кубок, причем уже со зрителями.

А со следующего года спокойно начать сезон по схеме «весна-осень». Чтобы летом стало больше футбола. Понятно, что мое мнение будет мало учитываться. Но, по-моему, это выход, – сказал Джикия.

Кажется, российский футбол все ближе – уже разработан протокол возвращения по примеру Германии