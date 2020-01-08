Артур Нигматуллин о Кононове: «Приятнее, когда интеллигентно говорят про мои ошибки, а не с соплями и слюнями от криков»

Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Артур Нигматуллин Олег Кононов Футбол

Вратарь «Арсенала» Артур Нигматуллин в блоге «Открытое письмо» на Sports.ru поделился мнением о бывшем главном тренере туляков и «Спартака» Олеге Кононове.

«В «Арсенал» попал при Кононове, при нем и начал играть.

На примере Кононова понял, какая сила у медиа, хотя раньше ее не признавал. Кто-то ему вот такой подлив устроил.

Иначе не объяснить: пришел тренер в «Спартак», интеллигентный, выглядит хорошо, старается, работает. И сразу начинается негатив – очень, очень странно.

В Туле мы с ним отлично работали, тренировки были четкие. Наверное, в России все привыкли, что тренеры ведут себя жестче, орут, показывают стержень.

Но мне приятнее, когда интеллигентно говорят про мои ошибки, а не с соплями и слюнями от криков», – сказал Нигматуллин.

Я уехал из «Порту», потом попался на допинге, три моих клуба закрылись, каждый новый сезон РПЛ – испытание. Открытое письмо бывшего вратаря ЦСКА

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