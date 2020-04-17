Мбаппе рассматривает продление контракта с «ПСЖ» с зарплатой, как у Неймара (L’Equipe)

Форвард «ПСЖ» может остаться в клубе, несмотря на интерес «Реала».

21-летний француз рассматривает вариант с подписанием нового контракта с парижанами, сообщает Daily Mail со ссылкой на L’Equipe.

По данным источника, «ПСЖ» предложил Мбаппе такую же зарплату, что и у одноклубника – 683 тысячи евро в неделю. Эта сумма почти вдвое превышает нынешний оклад Мбаппе.

Соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до июня 2022 года.

В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе продлит контракт на улучшенных условиях