Мбаппе рассматривает продление контракта с «ПСЖ» с зарплатой, как у Неймара (L’Equipe)

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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в клубе, несмотря на интерес «Реала».

21-летний француз рассматривает вариант с подписанием нового контракта с парижанами, сообщает Daily Mail со ссылкой на L’Equipe.

По данным источника, «ПСЖ» предложил Мбаппе такую же зарплату, что и у одноклубника Неймара – 683 тысячи евро в неделю. Эта сумма почти вдвое превышает нынешний оклад Мбаппе.

Соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до июня 2022 года.

В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе продлит контракт на улучшенных условиях

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