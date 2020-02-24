Экс-игрок «Гэлакси» Сиани: «Златан сказал, что ненавидел 3-4 партнеров за всю карьеру. Кавани – один из них»

Экс-защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани высказался о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче, с которым он играл в МЛС.
«Если ты дружишь с Кавани, Ибре это не понравится. Либо ты с Иброй, либо против него.
Он рассказал мне, что у него были хорошие отношения с Лораном Бланом в «ПСЖ». Единственный человек, с которым он там не ладил, – Кавани.
Ибра сказал мне, что он ненавидел только трех или четырех партнеров по команде за всю свою карьеру... и одним из них был Кавани», – приводит слова Сиани Goal.com со ссылкой на RMC Sport.