Экс-игрок «Гэлакси» Сиани: «Златан сказал, что ненавидел 3-4 партнеров за всю карьеру. Кавани – один из них»

Экс-защитник высказался о форварде , с которым он играл в МЛС.

«Если ты дружишь с Кавани, Ибре это не понравится. Либо ты с Иброй, либо против него.

Он рассказал мне, что у него были хорошие отношения с Лораном Бланом в . Единственный человек, с которым он там не ладил, – Кавани.

Ибра сказал мне, что он ненавидел только трех или четырех партнеров по команде за всю свою карьеру... и одним из них был Кавани», – приводит слова Сиани Goal.com со ссылкой на RMC Sport.